Die Container werden bald an den neuen Platz gebracht.
Die Container werden bald an den neuen Platz gebracht. Bild: Dieter Greysinger
Die Container werden bald an den neuen Platz gebracht.
Die Container werden bald an den neuen Platz gebracht. Bild: Dieter Greysinger
Mittweida
Neuer Standplatz für Altglascontainer in Cunnersdorf eingerichtet
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Der Ortschaftsrat im Hainichener Ortsteil hatte das Projekt angestoßen. Es sollen damit Missstände beseitigt werden.

Im Hainichener Ortsteil Cunnersdorf wurde ein neuer Standplatz für Altglascontainer gebaut. Er befindet sich beim Feuerwehrhaus im Dorfzentrum und wurde auf Anregung des Ortschaftsrats gebaut, wurde von Oberbürgermeister Dieter Greysinger mitgeteilt. Der bisherige Platz war wegen fehlender Parkmöglichkeiten und schlechtem Untergrund...
