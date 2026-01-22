MENÜ
Der Kurs vermittelt die Grundlagen des fachgerechten Schnittes von Altobstbäumen.
Der Kurs vermittelt die Grundlagen des fachgerechten Schnittes von Altobstbäumen. Bild: Niko Mutschmann/Archiv
Mittweida
Neuer VHS-Kurs in Mittweida: Wie man alte Obstbäume richtig pflegt
Redakteur
Von Holk Dohle
Die Volkshochschule Mittweida bietet umfassendes Wissen zum Erhalt, Pflege und Schnitt alter Obstbäume. Der Kurs verbindet theoretische Inhalte mit praktischen Übungen am Baum.

Die Volkshochschule (VHS) Mittweida veranstaltet einen Kurs zum fachgerechten Schnitt von Altobstbäumen. Ziel ist es, den Teilnehmern die Grundlagen des Altbaumschnitts zu vermitteln, heißt es in der Ankündigung der VHS. Damit soll der Erhalt alter Obstbäume als Kulturgut gefördert werden.
