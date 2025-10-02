Neuer Weberplatz in Mittweida: Bald wird ein Gebäude abgerissen

Zwei Flächen als Tore zur Innenstadt will die Stadt neugestalten, noch in diesem Jahr soll es an der Weberstraße losgehen.

Zwei „Tore“ zur Innenstadt von Mittweida sollen ansprechender gestaltet werden, für Kosten von über einer Million Euro. Neben dem Areal Waldheimer Straße/Rahmenberg will die Stadt an der Weberstraße nahe Kreisverkehr tätig werden. Noch in diesem Jahr soll die Neugestaltung hier beginnen. Dafür soll ein Gebäude auf dem Grundstück an der...