Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An der Weberstraße soll eine frühere Werkstatt (rechts vom Schild) abgerissen werden.
An der Weberstraße soll eine frühere Werkstatt (rechts vom Schild) abgerissen werden. Bild: F. Bernhardt-Muth
An der Weberstraße soll eine frühere Werkstatt (rechts vom Schild) abgerissen werden.
An der Weberstraße soll eine frühere Werkstatt (rechts vom Schild) abgerissen werden. Bild: F. Bernhardt-Muth
Mittweida
Neuer Weberplatz in Mittweida: Bald wird ein Gebäude abgerissen
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwei Flächen als Tore zur Innenstadt will die Stadt neugestalten, noch in diesem Jahr soll es an der Weberstraße losgehen.

Zwei „Tore“ zur Innenstadt von Mittweida sollen ansprechender gestaltet werden, für Kosten von über einer Million Euro. Neben dem Areal Waldheimer Straße/Rahmenberg will die Stadt an der Weberstraße nahe Kreisverkehr tätig werden. Noch in diesem Jahr soll die Neugestaltung hier beginnen. Dafür soll ein Gebäude auf dem Grundstück an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.10.2025
5 min.
Wieder Drohnenalarm: Flughafen München stellt Betrieb ein
Tausende Menschen sitzen am Flughafen München fest.
Tausende Flugreisende in München können nicht wie geplant abheben. Die Polizei sichtete erneut Drohnen.
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
21.07.2025
5 min.
Für einen Millionenbetrag: Zwei Plätze in Mittweida sollen Schönheitskur erhalten
So könnte der neue Weberplatz in Mittweida einmal aussehen.
An den „Toren“ zur Innenstadt gibt es Nachholbedarf. Nun wurden die Pläne für die Flächen an Waldheimer und Weberstraße festgezurrt. Unter anderem sollen Parkplätze und Sitzgelegenheiten entstehen.
Franziska Bernhardt-Muth
04.09.2025
1 min.
Neues BSW-Wahlkreisbüro in Mittweida eröffnet
Das BSW-Wahlkreisbüro in Mittweida befindet sich in der Weberstraße 23.
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat in Mittweida ein Bürgerbüro eröffnet. Mehr Bürgernähe und Antworten auf Fragen gibt es jetzt vor Ort.
Manuel Niemann
03.10.2025
5 min.
Oberbürgermeisterwahl in Freiberg: Vier Personalien stehen fest, doch es gibt noch Fragezeichen
Update
Das beste Ergebnis im ersten Durchgang: Philipp Preißler (Mitte) jubelte im Gasthof Halsbach über das Ergebnis im ersten Durchgang der OB-Wahl in Freiberg. Er tritt am 26. Oktober erneut an.
Seit Freitagabend ist klar, wer sich beim zweiten Wahlgang zur OB-Wahl in Freiberg am 26. Oktober erneut bewirbt. Die Stadt hat die Bewerbungen bestätigt. Zu einem Rückzug gibt es Klärungsbedarf.
Grit Baldauf, Matthias Behrend
04.10.2025
1 min.
Explosion in Chemnitzer Wohnhaus
Nach einer Explosion evakuierten Einsatzkräfte ein Mehrfamilienhaus. (Symbolbild)
Fenster zerbersten, Autoscheiben splittern: Bei einer Explosion in einem Wohnhaus gibt es einen heftigen Knall. Einsatzkräfte finden einen im Gras liegenden Menschen.
Mehr Artikel