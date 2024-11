Neues Bibliotheksprojekt startet in Hainichen

Auf Initiative der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) und der Sächsischen Landesfachstelle für Bibliotheken sollen politische Bücher einen höheren Stellenwert erlangen.

Hainichen.

Die Kreisergänzungsbibliothek/Fahrbibliothek Mittelsachsen in Hainichen erhält am Mittwoch ihr Startpaket für ein neues Bibliotheksprojekt. Auf Initiative der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung (SLpB) und der Sächsischen Landesfachstelle für Bibliotheken sollen unter dem Motto „lesen – verstehen - handeln“ politische Bücher einen höheren Stellenwert erlangen. „Die Besucherinnen und Besucher können sich vor Ort mit aktuellen politischen und historischen Publikationen auseinandersetzen“, erklärt Werner Rellecke von der Landeszentrale. Das Projekt startet in Hainichen und wird bis Jahresende auf 30 weitere Bibliotheken ausgeweitet. Kosten entstehen den Bibliotheken dafür nicht, und das Buchangebot wird stetig erneuert. (fp)