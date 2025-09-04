Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das BSW-Wahlkreisbüro in Mittweida befindet sich in der Weberstraße 23.
Das BSW-Wahlkreisbüro in Mittweida befindet sich in der Weberstraße 23. Bild: Manuel Niemann
Mittweida
Neues BSW-Wahlkreisbüro in Mittweida eröffnet
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat in Mittweida ein Bürgerbüro eröffnet. Mehr Bürgernähe und Antworten auf Fragen gibt es jetzt vor Ort.

Mehr Bürgernähe und Sichtbarkeit für die noch junge Partei: Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat nun auch in Mittweida eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger. In Weberstraße 23 hat Prof. Dr. Jörg Scheibe sein zweites Wahlkreisbüro im Landkreis Mittelsachsen eröffnet.
