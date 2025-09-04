Neues BSW-Wahlkreisbüro in Mittweida eröffnet

Mittweida
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat in Mittweida ein Bürgerbüro eröffnet. Mehr Bürgernähe und Antworten auf Fragen gibt es jetzt vor Ort.
Mehr Bürgernähe und Sichtbarkeit für die noch junge Partei: Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) hat nun auch in Mittweida eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger. In Weberstraße 23 hat Prof. Dr. Jörg Scheibe sein zweites Wahlkreisbüro im Landkreis Mittelsachsen eröffnet.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.