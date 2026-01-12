Neues Wahrzeichen erinnert an den Bergbau in Sachsenburg

In dem Frankenberger Ortsteil wurde am historischen Lichtloch ein neues Schachtgebäude errichtet. Der Bergbauverein „Reicher Segen Gottes“ belebt damit die alte Tradition und plant ein großes Jubiläum.

In Sachsenburg ist ein neues Schachtgebäude am wieder zugänglichen Lichtloch errichtet worden. Der Bergbauverein „Reicher Segen Gottes" zu Sachsenburg will damit an die Bergbautradition des Ortes erinnern. Nach Angaben des Vereins wurde im Sachsenburger Revier über Jahrhunderte nach Bodenschätzen gesucht, meist jedoch mit geringem Erfolg.