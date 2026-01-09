Neujahrsempfang in Mittweida: Das sind die Bilder des Abends

Mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft ist die Stadt ins Jahr 2026 gestartet. Wer gehörte zu den Gästen?

Wegen des Sturmtiefs „Elli“ hatten sich einige Eingeladene entschuldigt, doch das tat der Stimmung am Freitagabend keinen Abbruch: Rund 400 Gäste sind zum Neujahrsempfang der Stadt Mittweida in die Sporthalle am Schwanenteich gekommen, unter ihnen Landrat Sven Krüger (ptl.). Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) benannte in seiner Rede...