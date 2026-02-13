MENÜ
Beim „Next Generation Day“ für Jugendliche im Klinikum Mittweida ist auch eine Besichtigung des OP-Saals möglich.
Mittweida
„Next Generation Day“ im Klinikum Mittweida gewährt auch Blick in OP-Saal
Von Holk Dohle
Interessierte können sich im Klinikum Mittweida über soziale Berufe informieren und an geführten Touren teilnehmen. Zudem gibt es einen Azubi-Talk und Mitmach-Aktionen.

Das Klinikum Mittweida veranstaltet am Samstag, 21. Februar, den „Next Generation Day“ für Jugendliche. Interessierte können sich von 9.30 bis 14 Uhr über soziale Berufe informieren und an geführten Touren teilnehmen. „Dabei ist auch eine Besichtigung des OP-Saals möglich“, sagt Ines Schreiber, Sprecherin der Krankenhaus gGmbH. Die...
