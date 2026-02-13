„Next Generation Day“ im Klinikum Mittweida gewährt auch Blick in OP-Saal

Interessierte können sich im Klinikum Mittweida über soziale Berufe informieren und an geführten Touren teilnehmen. Zudem gibt es einen Azubi-Talk und Mitmach-Aktionen.

Das Klinikum Mittweida veranstaltet am Samstag, 21. Februar, den „Next Generation Day" für Jugendliche. Interessierte können sich von 9.30 bis 14 Uhr über soziale Berufe informieren und an geführten Touren teilnehmen. „Dabei ist auch eine Besichtigung des OP-Saals möglich", sagt Ines Schreiber, Sprecherin der Krankenhaus gGmbH.