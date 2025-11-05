Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Jürgen Nitsche spricht über die Biografien der früheren jüdischen Bewohner.
Jürgen Nitsche spricht über die Biografien der früheren jüdischen Bewohner. Bild: Manuel Niemann/Archiv
Mittweida
Novemberpogrome 1938: Historiker erinnert an jüdische Opfer aus Mittweida
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jürgen Nitsche berichtet am 9. November in der Stadt von den Biografien ehemaliger Bewohner, denen auch mit Stolpersteinen gedacht wird.

Zur einer Gedenkveranstaltung an Opfer der Novemberpogrome laden am Sonntag der Historiker Dr. Jürgen Nitsche und Stadtrat Torsten Bachmann (Die Linke) ein. Am 9. November jähren sich die Novemberpogrome zum 87. Mal. 1938 gingen die Nationalsozialisten an diesem Tag mit Gewalt gegen jüdische Mitbürger vor. Es folgte die systematische...
