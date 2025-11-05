Novemberpogrome 1938: Historiker erinnert an jüdische Opfer aus Mittweida

Jürgen Nitsche berichtet am 9. November in der Stadt von den Biografien ehemaliger Bewohner, denen auch mit Stolpersteinen gedacht wird.

Zur einer Gedenkveranstaltung an Opfer der Novemberpogrome laden am Sonntag der Historiker Dr. Jürgen Nitsche und Stadtrat Torsten Bachmann (Die Linke) ein. Am 9. November jähren sich die Novemberpogrome zum 87. Mal. 1938 gingen die Nationalsozialisten an diesem Tag mit Gewalt gegen jüdische Mitbürger vor. Es folgte die systematische...