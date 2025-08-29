OB-Wahl in Hainichen: Was Briefwähler wissen müssen

Mittweida
Am 28. September wird in Hainichen der neue Oberbürgermeister gewählt. Wer nicht ins Wahllokal gehen will oder kann, hat eine Alternative.
In einem Monat steht in Hainichen die Wahl des Oberbürgermeisters an. Wer am 28. September nicht ins Wahllokal gehen möchte oder kann, der kann per Briefwahl seine Stimme abgeben. Hainichener, die ihre Wahlbenachrichtigung erhalten haben, können die Unterlagen dafür ab 1. September online beantragen. Ein QR-Code auf der Benachrichtigung führt...
