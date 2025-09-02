Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Morgendlicher Verkehr vor der Grundschule in Hainichen.
Morgendlicher Verkehr vor der Grundschule in Hainichen. Bild: Falk Bernhardt
Morgendlicher Verkehr vor der Grundschule in Hainichen.
Morgendlicher Verkehr vor der Grundschule in Hainichen. Bild: Falk Bernhardt
Update
Mittweida
Oberbürgermeister zu Verkehr vor Grundschule in Hainichen: „Unglaubliche Zustände“
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadt hat vor Unterrichtsbeginn kontrolliert und zur Kasse gebeten. Dieter Greysinger richtet einen Appell an die Eltern. Unterdessen äußert sich das Landratsamt zum Thema Zebrastreifen.

Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) spricht von „unglaublichen Zuständen“ und bezieht sich auf Szenen, die sich täglich vor Unterrichtsbeginn vor der Grundschule abspielen. Fußgänger, Autos, Busse und Mopeds sind kurz vor 7.30 Uhr auf der Gellertstraße unterwegs - die Situation für Schüler wie Eltern teils schwer zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
Von Franziska Bernhardt-Muth
2 min.
16:55 Uhr
2 min.
Kommentar zum Verkehrschaos vor Grundschule Hainichen: Bitte seid Vorbild!
Meinung
Redakteur
Schilder vor der Grundschule in Hainichen.
Im Verkehr vor der Grundschule in Hainichen geht es früh hektisch zu. Für weniger Stress können viele einen Beitrag leisten - vielleicht ist ein Zebrastreifen gar nicht nötig.
Franziska Bernhardt-Muth
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
28.08.2025
5 min.
Verkehr vor Grundschule Hainichen versetzt Eltern in Sorge: Kann es einen Zebrastreifen geben?
Im Verkehr vor der Grundschule in Hainichen, die rund 270 Kinder besuchen, ist morgens viel los. Eltern sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder.
Autos, Busse, Mopeds, eilende Kinder: Kurz vor Unterrichtsbeginn wird es vor der Schule in Hainichen hektisch. Die Stadt sucht nach einer Lösung - und kündigt Kontrollen an.
Franziska Bernhardt-Muth
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
Mehr Artikel