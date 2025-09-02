Oberbürgermeister zu Verkehr vor Grundschule in Hainichen: „Unglaubliche Zustände“

Mittweida
Die Stadt hat vor Unterrichtsbeginn kontrolliert und zur Kasse gebeten. Dieter Greysinger richtet einen Appell an die Eltern. Unterdessen äußert sich das Landratsamt zum Thema Zebrastreifen.
Hainichens Oberbürgermeister Dieter Greysinger (SPD) spricht von „unglaublichen Zuständen“ und bezieht sich auf Szenen, die sich täglich vor Unterrichtsbeginn vor der Grundschule abspielen. Fußgänger, Autos, Busse und Mopeds sind kurz vor 7.30 Uhr auf der Gellertstraße unterwegs - die Situation für Schüler wie Eltern teils schwer zu...
