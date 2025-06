Oberlichtenau: Mercedes brennt auf der Autobahn aus

Bei dem Feuer am Sonntagnachmittag werden keine Menschen verletzt. Es gibt langen Rückstau.

Lichtenau.

Auf der Autobahn 4 zwischen Frankenberg und Chemnitz-Ost, kurz vor der Abfahrt Oberlichtenau in Fahrtrichtung Chemnitz, ist am Sonntag gegen 14 Uhr ein Pkw Mercedes vollständig ausgebrannt. Der Fahrer konnte das Auto noch auf dem Standstreifen anhalten, sodass beide Insassen unverletzt aussteigen konnten. Die Feuerwehr Frankenberg war mit drei Fahrzeugen und 13 Kameraden vor Ort und setzte beim Löschangriff unter anderem Schaum ein. Dennoch griff der Brand auf die angrenzende Böschung über. Die Autobahn musste in Folge der Löscharbeiten und wegen Fahrbahnverschmutzung durch Betriebsmittel voll gesperrt werden. Es bildete sich Rückstau bis Berbersdorf. Die Feuerwehr kritisierte eine nicht geeignete Rettungsgasse. (efh/fhh)