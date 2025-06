Oederan ist nicht mehr im Plan: So läuft der Historische Besiedlungszug jetzt

Der Tross der Planwagen und Siedler zieht ab Samstag wieder von Sachsenburg aus durch Mittelsachsen. Warum der Besuch im Klein-Erzgebirge abgesagt ist:

Am Samstag startet in Sachsenburg wieder eine Zeitreise, die so in Deutschland einmalig ist und nun ihre 31. Auflage erlebt. Der Historische Besiedlungszug (HBZ) des gleichnamigen Vereins ist eine Woche lang mit Planwagen unterwegs – so wie es ab dem Jahr 1156 durch fränkische Siedler in der Region geschehen sein soll. Die Landnahme von damals...