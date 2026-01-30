MENÜ
Stefan Löwe ist der Geschäftsführer von Regiobus.
Stefan Löwe ist der Geschäftsführer von Regiobus. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
ÖPNV-Streik am Montag: Was ist mit Regiobus und City-Bahn?
Von Ingolf Rosendahl, Jan Leißner
Die Beschäftigten kommunaler Verkehrsunternehmen in Chemnitz sind am Montag zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen worden. Was passiert im Nahverkehr Mittelsachsens?

Der Ausstand ist Teil bundesweiter Warnstreiks im kommunalen Nahverkehr. In Chemnitz, Dresden, Leipzig und Zwickau ist der ÖPNV laut Gewerkschaft Verdi betroffen. Das gelte auch für den Schülerverkehr. Doch was ist mit Regiobus Mittelsachsen und City-Bahn? „Nach derzeitigem Kenntnisstand ist unser Unternehmen vom Warnstreik nicht...
