Oktoberfest-Fieber in Mittweida: Das sind die schönsten Bilder

Der Markt in Mittweida verwandelte sich am Freitag- und Samstagabend in ein Mekka für Bayernfans – die Stimmung war ausgelassen.

Ein Oktoberfest für die ganze Familie: In Mittweida war am Freitagabend der Marktplatz das Mekka für Bayernfans. Schließlich wurde hier ganz groß, aber nur teilweise zünftig in Dirndl und Lederhosen gefeiert. Denn die meisten Besucher hatten wegen des durchwachsenen Wetters ihre Trachten im Schrank gelassen und waren mit dicken Pullis und...