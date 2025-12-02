Opel-Fahrer kommt bei Frankenberg von Fahrbahn ab und „fällt“ Telefonmast

Ein Senior verlor auf der B 180 zwischen Frankenberg und Flöha die Kontrolle über seinen Opel. Die Folgen sind nicht unerheblich.

Am Montag hat die Polizei einen Unfall auf der Bundesstraße 180 bei Frankenberg registriert. Nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz war ein 76-jähriger Opel-Fahrer gegen 17 Uhr auf der B 180 aus Richtung Frankenberg in Richtung Flöha unterwegs. Dabei kam er laut Polizeibericht plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst...