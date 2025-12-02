Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der B 180 zwischen Frankenberg und Flöha hat es einen Unfall gegeben.
Auf der B 180 zwischen Frankenberg und Flöha hat es einen Unfall gegeben. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Auf der B 180 zwischen Frankenberg und Flöha hat es einen Unfall gegeben.
Auf der B 180 zwischen Frankenberg und Flöha hat es einen Unfall gegeben. Bild: Symbolfoto: benjaminnolte - stock.adobe.com
Mittweida
Opel-Fahrer kommt bei Frankenberg von Fahrbahn ab und „fällt“ Telefonmast
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Senior verlor auf der B 180 zwischen Frankenberg und Flöha die Kontrolle über seinen Opel. Die Folgen sind nicht unerheblich.

Am Montag hat die Polizei einen Unfall auf der Bundesstraße 180 bei Frankenberg registriert. Nach Informationen der Polizeidirektion Chemnitz war ein 76-jähriger Opel-Fahrer gegen 17 Uhr auf der B 180 aus Richtung Frankenberg in Richtung Flöha unterwegs. Dabei kam er laut Polizeibericht plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
8 min.
Trencin und seine Burg sind noch ein Geheimtipp
Blick auf die Mariensäule aus dem Jahr 1712 mit der mittelalterlichen Burganlage im Hintergrund.
Was verbindet eine alte Festung, Street-Art, vegane Küche und Café-Kultur? Trencin in der Slowakei. Die Stadt überrascht mit Geschichte, Kunst und sprüht vor Ideen für das Kulturhauptstadtjahr 2026.
Michael Heitmann, dpa
25.11.2025
1 min.
21.000 Euro Sachschaden bei Unfall im Erzgebirge
Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Großrückerswalde ereignet.
In Großrückerswalde geriet ein Opel auf winterglatter Fahrbahn in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford.
Holk Dohle
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
03.12.2025
2 min.
Feuchttücher besser dosieren dank Gummiband
Mehr als man braucht: Wie lassen sich Feuchttücher besser dosieren?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
11:55 Uhr
1 min.
Unfall im Erzgebirge: 69-Jähriger verliert Kontrolle auf B 95
Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.
Ein Autofahrer geriet in Burkhardtsdorf ins Schleudern und verursachte einen Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Welche Umstände führten dazu?
Holk Dohle
Mehr Artikel