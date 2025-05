Orgelmusik trifft Bergbautradition: Konzerte für die Seele in der Mittweidaer Region

Paolo Oreni, ein international tätiger Organist, spielt dieses Wochenende mehrfach in verschiedenen Kirchen der Region. Am Samstag gibt es eine Orgelexkursion in und um Mittweida.

Im Rahmen des Projekts „Pipe Organ Path – Orgelklänge am Purple Path" spielt der international renommierte Konzertorganist Paolo Oreni Konzerte in verschieden Kirchen der Region. Am Freitag ist der in Italien geborene Künstler bereits bei einer Orgelfahrt zu drei Hallenkirchen mit Bergbautradition unterwegs gewesen, um in Marienberg,...