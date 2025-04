Ostern ist nicht zu schaffen: Ernsting`s Family in Hainichen öffnet später

Die große Textilkette plant auf 250 Quadratmetern ein breites Angebot. Doch die Tür zur neuen Filiale in Hainichen bleibt vorerst verschlossen. Jetzt gibt es einen neuen Termin.

Die Fassade am früheren Fischer-Kaufhaus am Markt in Hainichen ist schon seit Wochen fertig, das Dach des Eckhauses ebenso. Aktuell steht noch ein kleines Gerüst für Nacharbeiten im Bereich der Mühlstraße. Was noch fehlt, ist die Eingangstür, die zur neuen Filiale von Ernsting`s Family führen soll.