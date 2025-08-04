Parkautomaten an Talsperre Kriebstein aufgebrochen: Schaden im vierstelligen Bereich

Auf dem Parkplatz der Talsperre Kriebstein wurden Parkautomaten aufgebrochen. Die Täter entkamen mit Geldkassetten und Kameras. Die Ermittlungen laufen.

Am Wochenende wurden auf dem Parkplatz der Talsperre Kriebstein gleich zwei Parkautomaten gewaltsam aufgebrochen. Dies teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit. Die Diebe entwendeten die Geldkassetten.