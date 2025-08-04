Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Am Wochenende wurden zwei Parkautomaten an der Talsperre Kriebstein aufgebrochen.
Am Wochenende wurden zwei Parkautomaten an der Talsperre Kriebstein aufgebrochen. Bild: Archiv/ Heike Hubricht
Mittweida
Parkautomaten an Talsperre Kriebstein aufgebrochen: Schaden im vierstelligen Bereich
Redakteur
Von Manuel Niemann
Auf dem Parkplatz der Talsperre Kriebstein wurden Parkautomaten aufgebrochen. Die Täter entkamen mit Geldkassetten und Kameras. Die Ermittlungen laufen.

Am Wochenende wurden auf dem Parkplatz der Talsperre Kriebstein gleich zwei Parkautomaten gewaltsam aufgebrochen. Dies teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Montag mit. Die Diebe entwendeten die Geldkassetten.
