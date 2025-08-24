Partystimmung am Kriebsteinsee: Karnevalisten feiern mit Gästen in Höfchen

Mehrere Faschingsvereine hatten zur großen Fete an die Talsperre Kriebstein eingeladen. Hier will man auch in nächster Zeit feiern.

Partystimmung herrschte am Samstagabend am Hotel am Kriebsteinsee in Höfchen. Der Kriebethaler Faschingsclub (KFC) hatte zum dritten Mal zur Sommerparty eingeladen, gemeinsam mit dem Rossauer Karnevalsclub (RKC). Eine präparierte Sandfläche samt Pool sorgte für Strandatmosphäre, auch wenn das Wetter sich mit unter 20 Grad eher herbstlich...