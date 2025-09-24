Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Dittersbach.
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Dittersbach. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Dittersbach.
Die Polizei ermittelt zu einem Diebstahl in Dittersbach. Bild: Symbolfoto: Karl-Heinz H - stock.adobe.com
Mittweida
Pedelec in Dittersbach entwendet
Redakteur
Von Babette Philipp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einbruch in Mehrfamilienhaus: Unbekannte entwenden ein gesichertes Rad. Die Polizei sucht nach Hinweise. Was steckt hinter diesem dreisten Diebstahl?

Gut gesichert und trotzdem weg: Ein Pedelec ist im Frankenberger Ortsteil Dittersbach gestohlen worden. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, ereignete sich die Tat in der Zeit zwischen Samstag gegen 17.30 Uhr und Dienstag gegen 17.15 Uhr. Unbekannte Täter gelangten in den Keller eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
2 min.
Frankenberg: Die Einbruchserie geht weiter
Die Polizei (Symbolfoto) ermittelt in Frankenberg wegen vieler Einbrüche.
Seit August häufen sich Fälle von Diebstahl in der Stadt. Zuerst war die Frankenberger Maschinen- und Anlagenbau GmbH (FMA) betroffen. Nun haben erneut Langfinger zugeschlagen.
Ingolf Rosendahl
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
27.09.2025
3 min.
Trotz Trump: Europas Golfer glänzen beim Ryder-Cup-Auftakt
Rory McIlroy sorgt zum Auftakt des Ryder Cups für Aufsehen.
Der Ryder Cup in den USA beginnt spektakulär. US-Präsident und Golf-Fan Donald Trump sieht überraschend starke Europäer. Der Weltranglistenzweite Rory McIlroy sorgt für Aufsehen.
18.09.2025
1 min.
Freiberg: Diebe stehlen Räder für mehr als 8000 Euro
Diebe haben in Freiberg Keller aufgebrochen und Räder gestohlen.
Unbekannte hatten in der Kurt-Eisner-Straße Kellerabteile aufgebrochen. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.
Freie Presse
27.09.2025
1 min.
Britisches Königspaar reist im Oktober in den Vatikan
König Charles III. und Königin Camilla reisen in den Vatikan. (Archivbild)
Zum zweiten Mal in diesem Jahr reisen der britische König und seine Frau in den Vatikan. Ein besonderes Treffen steht auf dem Programm.
Mehr Artikel