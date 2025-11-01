Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Bronzefigur „Der Pestdoktor“ ist aus dem Friedenspark in Frankenberg verschwunden. Bild: Falk Bernhardt
Die Bronzefigur „Der Pestdoktor“ ist aus dem Friedenspark in Frankenberg verschwunden. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Pestdoktor verschwunden: Rätsel um Bronze-Diebstahl in Frankenberg
Redakteur
Von Julia Czaja
Ein kleines Kunstwerk mit großer Bedeutung: „Der Pestdoktor“ wurde gestohlen. Die Hintergründe des Diebstahls sind noch völlig unklar.

Er ist gerade einmal knapp 30 Zentimeter groß, steht auf einem Sockel im Frankenberger Friedenspark und wurde 2018 dort aufgestellt: die Bronzestatur „Der Pestdoktor“. Doch seit Freitag ist die kleine Figur verschwunden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, hätten Unbekannte die Bronzeplastik, erschaffen von der Dresdner Künstlerin...
