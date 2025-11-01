Pestdoktor verschwunden: Rätsel um Bronze-Diebstahl in Frankenberg

Mittweida
Ein kleines Kunstwerk mit großer Bedeutung: „Der Pestdoktor“ wurde gestohlen. Die Hintergründe des Diebstahls sind noch völlig unklar.
Er ist gerade einmal knapp 30 Zentimeter groß, steht auf einem Sockel im Frankenberger Friedenspark und wurde 2018 dort aufgestellt: die Bronzestatur „Der Pestdoktor“. Doch seit Freitag ist die kleine Figur verschwunden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilt, hätten Unbekannte die Bronzeplastik, erschaffen von der Dresdner Künstlerin...
