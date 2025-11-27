Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Pfarrer Friedrich Scherzer aus Hainichen geht in den Ruhestand - zum Abschied gibt es eine witzige Überraschung

Pfarrer Friedrich Scherzer und seine Frau Diemut in der Trinitatiskirche in Hainichen. Die Verabschiedung des 66-Jährigen, der in den Ruhestand geht, gestalten sie gemeinsam.
Pfarrer Friedrich Scherzer und seine Frau Diemut in der Trinitatiskirche in Hainichen. Die Verabschiedung des 66-Jährigen, der in den Ruhestand geht, gestalten sie gemeinsam. Bild: Falk Bernhardt
Pfarrer Friedrich Scherzer und seine Frau Diemut in der Trinitatiskirche in Hainichen. Die Verabschiedung des 66-Jährigen, der in den Ruhestand geht, gestalten sie gemeinsam.
Pfarrer Friedrich Scherzer und seine Frau Diemut in der Trinitatiskirche in Hainichen. Die Verabschiedung des 66-Jährigen, der in den Ruhestand geht, gestalten sie gemeinsam. Bild: Falk Bernhardt
 7 Bilder
Mittweida
Pfarrer Friedrich Scherzer aus Hainichen geht in den Ruhestand - zum Abschied gibt es eine witzige Überraschung
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwölf Jahre lang hat Friedrich Scherzer, immer mit der Unterstützung seiner Frau Diemut, das geistliche Leben in der Stadt und der Umgebung geprägt. Am Sonntag wartet ein besonderer Gottesdienst.

Däumchen drehen ist nicht drin für Pfarrer Friedrich Scherzer in Hainichen, dieser Tage vor dem ersten Advent. Am Freitag begleitet der 66-Jährige noch einen Menschen auf seinem letzten Weg. Und vorbereiten will er sich auch noch, auf den Sonntag. Dann ist sein letzter Arbeitstag, für den er sich mit seiner Frau Diemut (61) etwas überlegt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.06.2025
4 min.
Jonas und Philipp: Freunde, Banknachbarn und Top-Absolventen an der Oberschule in Hainichen
Jonas Feldmann (links) und Philipp Anke haben ihre Oberschule mit Bestnoten gemeistert. Teil des Empfangs: der Aufstieg auf den Rathausturm.
Oberschüler und Gymnasiasten mit herausragenden Leistungen wurden jetzt im Rathaus in Hainichen empfangen. Ein Duo aus Pappendorf hat es ganz nach vorn geschafft, einer sogar die 1,0. Was sie planen.
Franziska Bernhardt-Muth
19:00 Uhr
2 min.
VfB Empor Glauchau: Was im letzten Heimspiel des Kalenderjahres gegen Einheit Wernigerode wichtig ist
Ob Fabio Anger (hinten, im Duell mit Veron Dobruna vom FSV Zwickau im Sachsenpokal-Achtelfinale) seine Zweikampfstärke gegen Wernigerode einbringen kann, ist noch unklar.
Der Fußball-Oberligist will am Sonntag weitere Zähler für den Klassenerhalt einfahren. Was der Trainer erwartet – und warum die Wahl des Platzes keine große Rolle spielen soll.
Torsten Ewers
18.08.2025
4 min.
Parkschein per Smartphone: Wie gut funktioniert das in Hainichen?
„Freie Presse“-Redakteurin Franziska Bernhardt-Muth hat am Montag auf dem Markt in Hainichen die Parkster-App getestet. Zum Herunterladen lässt sich ein QR-Code scannen.
Zu Münze und Karte am Automaten gibt es jetzt eine digitale Alternative. Die „Freie Presse“ hat es ausprobiert. Erstes Fazit: Das Ticket per App bietet einige Vorteile.
Franziska Bernhardt-Muth
19:05 Uhr
4 min.
Zwickauer Handballerinnen kriegen neue Halle - Aber das Rathaus bezieht verbale Prügel wie selten
Der Zwickauer Stadtrat in der entscheidenden Diskussion. Hinter der Glasscheibe lauschen Nachwuchsspielerinnen, Eltern und Vereinsmitglieder.
Anderthalb Stunden lang werfen Stadträte aller Fraktionen der Zwickauer Stadtverwaltung Verantwortungslosigkeit und Führungsschwäche vor. Der neuen Handballhalle stimmen sie am Ende dann aber doch fast einstimmig zu.
Michael Stellner
27.11.2025
2 min.
Fleischerei Kempe schließt nach über 130 Jahren – Insolvenz besiegelt Ende eines Traditionsbetriebs im Erzgebirge
Das war‘s: Für die Fleischerei Kempe gibt es keine Zukunft.
Die Suche nach einem Investor ist gescheitert. Verbindlichkeiten im sechsstelligen Bereich belasten den Betrieb. Die erste Filiale ist bereits dicht gemacht worden.
Thomas Wittig
26.11.2025
3 min.
Auto fährt Skihang im Erzgebirge hinauf – Fahrer meldet sich
Ein Auto ist noch vor dem Saisonstart über den Skihang in Neudorf (Archivfoto) gefahren.
Fahrspuren auf dem Skihang in Neudorf sorgen noch vor dem Saisonstart für Ärger beim Skiverein Sehmatal. Mittlerweile gab es eine Überraschung und eine Entscheidung über Konsequenzen.
Annett Honscha
Mehr Artikel