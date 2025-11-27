Pfarrer Friedrich Scherzer aus Hainichen geht in den Ruhestand - zum Abschied gibt es eine witzige Überraschung

Zwölf Jahre lang hat Friedrich Scherzer, immer mit der Unterstützung seiner Frau Diemut, das geistliche Leben in der Stadt und der Umgebung geprägt. Am Sonntag wartet ein besonderer Gottesdienst.

Däumchen drehen ist nicht drin für Pfarrer Friedrich Scherzer in Hainichen, dieser Tage vor dem ersten Advent. Am Freitag begleitet der 66-Jährige noch einen Menschen auf seinem letzten Weg. Und vorbereiten will er sich auch noch, auf den Sonntag. Dann ist sein letzter Arbeitstag, für den er sich mit seiner Frau Diemut (61) etwas überlegt...