Aneta Grund aus Mittweida engagiert sich als Landesbeauftragte für den Lutherweg Sachsen. Auch an der Stadtkirche Mittweida führt der spirituelle Rundwanderweg vorbei.
Aneta Grund aus Mittweida engagiert sich als Landesbeauftragte für den Lutherweg Sachsen. Auch an der Stadtkirche Mittweida führt der spirituelle Rundwanderweg vorbei. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Infomaterial und Pilgerpass.
Infomaterial und Pilgerpass. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mit diesen Abzeichen ist der Rucksack von Aneta Grund geschmückt.
Mit diesen Abzeichen ist der Rucksack von Aneta Grund geschmückt. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Für seinen Einsatz hat das Team der Landesbeauftragten für den Lutherweg die Auszeichnung „Tourismushelden“ erhalten.
Für seinen Einsatz hat das Team der Landesbeauftragten für den Lutherweg die Auszeichnung „Tourismushelden“ erhalten. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Das Besondere am Lutherweg: Anders als andere Pilgerweg ist er in beide Richtungen ausgeschildert.
Das Besondere am Lutherweg: Anders als andere Pilgerweg ist er in beide Richtungen ausgeschildert. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Die Stadtkirche in Mittweida ist verlässlich offene Kirche.
Die Stadtkirche in Mittweida ist verlässlich offene Kirche. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Pilgern geht auch im Advent: Eine Mittweidaerin und der Lutherweg
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aneta Grund schätzt die Kraft des Pilgerns und lässt gern andere daran teilhaben. In Kürze nimmt sie Neugierige wieder mit. Für ihren Einsatz im Tourismus gab es jetzt eine besondere Auszeichnung.

Spiritualität und Achtsamkeit erleben, zur Ruhe kommen, die Sinne schärfen - das geht beim Pilgern. Aneta Grund schätzt das und teilt dies gern mit anderen. Die Mittweidaerin engagiert sich ehrenamtlich als Landesbeauftragte für den Lutherweg Sachsen. Die 49-Jährige hat Tipps fürs Pilgern parat und lädt auch im Advent zum Pilgern ein. Und...
