Pilgern geht auch im Advent: Eine Mittweidaerin und der Lutherweg

Aneta Grund schätzt die Kraft des Pilgerns und lässt gern andere daran teilhaben. In Kürze nimmt sie Neugierige wieder mit. Für ihren Einsatz im Tourismus gab es jetzt eine besondere Auszeichnung.

Spiritualität und Achtsamkeit erleben, zur Ruhe kommen, die Sinne schärfen - das geht beim Pilgern. Aneta Grund schätzt das und teilt dies gern mit anderen. Die Mittweidaerin engagiert sich ehrenamtlich als Landesbeauftragte für den Lutherweg Sachsen. Die 49-Jährige hat Tipps fürs Pilgern parat und lädt auch im Advent zum Pilgern ein. Und...