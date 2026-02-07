Pioniertöne aus Sachsen: Frankenberg feiert das Bandoneon und seine Erfinder

Mittweida
Das Erlebnismuseum ZeitWerkStadt in Frankenberg zeigt „Pioniertöne aus Sachsen“ und erweckt die Geschichte des Bandoneons zum Leben.
Ein Hauch von Nostalgie und Weltmusik weht durch das Erlebnismuseum ZeitWerkStadt in Frankenberg. Am Freitagabend wurde die Ausstellung „Pioniertöne aus Sachsen – Das Bandoneon und seine Geschichten“ eröffnet. Zahlreiche Gäste tauchten in die Welt des Instruments ein, das sächsischen Erfindergeist mit argentinischer Leidenschaft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.