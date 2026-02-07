MENÜ
Tangoensemble
Tangoensemble Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Bandoneon-Konzert
Bandoneon-Konzert Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Besucher dürfen ein Bandoneon auch selbst ausprobieren.
Besucher dürfen ein Bandoneon auch selbst ausprobieren. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Pioniertöne aus Sachsen: Frankenberg feiert das Bandoneon und seine Erfinder
Von Dietmar Thomas
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Erlebnismuseum ZeitWerkStadt in Frankenberg zeigt „Pioniertöne aus Sachsen“ und erweckt die Geschichte des Bandoneons zum Leben.

Ein Hauch von Nostalgie und Weltmusik weht durch das Erlebnismuseum ZeitWerkStadt in Frankenberg. Am Freitagabend wurde die Ausstellung „Pioniertöne aus Sachsen – Das Bandoneon und seine Geschichten“ eröffnet. Zahlreiche Gäste tauchten in die Welt des Instruments ein, das sächsischen Erfindergeist mit argentinischer Leidenschaft...
Mehr Artikel