Pkw brennt auf Parkplatz an der A 4 bei Berbersdorf

Am Donnerstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Einsatz auf dem Pendlerparkplatz an der Autobahnauffahrt der A 4 gerufen worden.

Wegen eines Pkw-Brandes ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen zu einem Pendlerparkplatz an der Autobahn 4 ausgerückt. Nahe der Autobahnauffahrt Berbersdorf war gegen 5.45 Uhr ein Audi in Brand geraten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer erst mit Wasser und anschließend mit Löschschaum und konnten so auch ein Übergreifen der...