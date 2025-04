Polizei durchsucht Bordell in Hainichen: Ermittlungen wegen Menschenhandels und Zwangsprostitution

Razzien gab es am Mittwoch nicht nur in Chemnitz. Auch in Hainichen war ein Bordell das Ziel der Ermittler. Vietnamesische Staatsangehörige sollen dort zur Prostitution gezwungen worden sein.

Bei den Razzien gegen Zwangsprostitution und Menschenhandel am Mittwoch in Chemnitz und Umgebung ist auch ein Objekt in Hainichen ins Visier der Ermittler geraten. Nachdem in der Stadt die Gerüchteküche bereits brodelte, hat nun Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart die Polizeiaktion in der Gellertstadt bestätigt: „Es wurden Bordelle in ganz...