Polizei ermittelt zu Flächenbrand an B 180 bei Frankenberg

Die Polizei ermittelt, ob der Flächenbrand, zu dem die Feuerwehren Frankenberg und Langenstriegis am Dienstagabend gerufen worden sind, auf Brandstiftung zurückzuführen ist. Das sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Mittwochvormittag nach Rücksprache. Nahe dem ehemaligen Steinbruch außerhalb von Frankenberg an der Altenhainer...