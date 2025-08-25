Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Polizei hat einen Dieb in Mittweida gestellt.
Die Polizei hat einen Dieb in Mittweida gestellt.
Mittweida
Polizei fasst Dieb in Mittweida
Redakteur
Von Babette Philipp
Ein Dieb auf frischer Tat beobachtet: Der Wachschutz in Mittweida sorgt für eine schnelle Festnahme. Was die Polizei im Rucksack fand.

Auf einem Betriebsgelände in Mittweida hat ein Dieb Beute gemacht - und ist gestellt worden. Laut Polizei hatte ein Wachschutzmitarbeiter einen Mann auf dem Gelände in der Leipziger Straße beobachtet, der sich an einem Container zu schaffen machte. Daraufhin verständigte er die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten hatte der Mann das...
