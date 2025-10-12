Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Alkoholtest (Symbolfoto) hat für einen Frankenberger Folgen. Bild: Uli Deck/dpa
Ein Alkoholtest (Symbolfoto) hat für einen Frankenberger Folgen. Bild: Uli Deck/dpa
Mittweida
Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Frankenberg
Von Grit Baldauf
1,28 Promille ergab ein Atemalkoholtest bei einem 62-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle.

Die Tour eines 62-jährigen VW-Fahrers endete in Frankenberg mit einer Anzeige. Beamte des Polizeireviers Mittweida hatten in der Nacht zum Sonntag Verkehrskontrollen auf der Äußeren Chemnitzer Straße durchgeführt. Dabei wollten sie nach eigenen Angaben gegen 2.20 Uhr den VW stoppen, der sich der Kontrollstelle näherte. Ein Polizist stand an...
