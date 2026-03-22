Polizei stoppt Einbrecher in Mittweida: Zwei Jugendliche nach Verfolgung festgenommen

Zeugen meldeten einen Einbruch in einen Garagenkomplex in Mittweida. Die Polizei verfolgte zwei flüchtige Jugendliche. Der Einsatz endete mit gesundheitlichen Problemen und dem Einsatz von Reizgas.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden Polizisten von Zeugen in die Waldheimer Straße gerufen. Diese hatten einen Einbruch in einen Garagenkomplex in Mittweida beobachtet. Als die Beamten vor Ort eintrafen, ergriffen zwei junge Männer die Flucht in unterschiedliche Richtungen. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten die beiden...