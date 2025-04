Polizei und Veterinäramt retten Katzen aus Haus bei Hainichen

Einsatz in Schutzkleidung am Dienstagvormittag im Hainichener Ortsteil Gersdorf: Die Kreisbehörde hat insgesamt 16 Katzen beschlagnahmt und in ein Tierheim bringen lassen.

Dieser Einsatz an der B 169 im Hainichener Ortsteil Gersdorf hat für Aufsehen gesorgt. Das Veterinäramt des Landkreises Mittelsachsen hat am Dienstag zusammen mit der Polizei nach Augenzeugenberichten fast 20 Katzen aus einem älteren Haus geholt und nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort beschlagnahmt. Dieser Einsatz an der B 169 im Hainichener Ortsteil Gersdorf hat für Aufsehen gesorgt. Das Veterinäramt des Landkreises Mittelsachsen hat am Dienstag zusammen mit der Polizei nach Augenzeugenberichten fast 20 Katzen aus einem älteren Haus geholt und nach Angaben der Einsatzkräfte vor Ort beschlagnahmt.