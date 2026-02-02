MENÜ
Ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille bei dem Fahrer. Bild: Soeren Stache/dpa
Ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille bei dem Fahrer. Bild: Soeren Stache/dpa
Mittweida
Polizeikontrolle in Mittweida: Mann fährt ohne Gurt aber mit Fahne
Von Luisa Ederle
In Mittweida stoppte die Polizei einen Opel-Fahrer ohne Sicherheitsgurt. Was die Beamten sonst noch feststellten.

Am Sonntagnachmittag gegen 14.05 Uhr hat eine Polizeistreife in Mittweida einen Pkw der Marke Opel auf der Goethestraße angehalten. Den Polizeibeamten war aufgefallen, dass der Opel-Fahrer keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle nahmen die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann wahr. Zur Überprüfung...
