Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Präzisionsteilehersteller MPT in Mittweida ist insolvent (Symbolbild).
Der Präzisionsteilehersteller MPT in Mittweida ist insolvent (Symbolbild). Bild: Jonas Walzberg/dpa
Der Präzisionsteilehersteller MPT in Mittweida ist insolvent (Symbolbild).
Der Präzisionsteilehersteller MPT in Mittweida ist insolvent (Symbolbild). Bild: Jonas Walzberg/dpa
Mittweida
Präzisionsteilehersteller MPT in Mittweida in Insolvenz: 87 Arbeitsplätze betroffen
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Unternehmen MPT Präzisionsteile in Mittweida ist insolvent. Ein Verkauf soll die 87 Arbeitsplätze retten, sagt der Insolvenzverwalter, den das Gericht bestellt hat.

Das Amtsgericht Chemnitz hat die vorläufige Insolvenzverwaltung über die MPT Präzisionsteile GmbH in Mittweida angeordnet. Diese Entscheidung fiel am vergangenen Mittwoch. Betroffen sind 87 Arbeitsplätze.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
07:39 Uhr
2 min.
Thyssenkrupp pessimistischer - Marinesparte treibt Geschäft
Die Marinesparte treibt bei Thyssenkrupp das Geschäft.
Autoindustrie und Bauwirtschaft kriseln, das bekommt der Stahlkonzern zu spüren. Der Rüstungsbereich boomt, kann die Schwäche in den anderen Bereichen aber nicht ausgleichen.
05.08.2025
1 min.
Mittweida: Neubaugebiet Lauenhainer Straße wird zur Freilufttafel
Im Mittweidaer Neubaugebiet wird am Mittwoch aufgetafelt (Symbolbild).
Die Veranstaltungsreihe „Lost Places?“ haucht verwaisten Orten in Mittweida neues Leben ein. Am 6. August wird dafür das Neubaugebiet zum Festbankett.
Manuel Niemann
12.08.2025
3 min.
Klein-Erzgebirge: Darum sind die Stunden für die Augustusburg gezählt
Die Augustusburg ist bereits vom Schellenberg heruntergehoben worden, wartet auf ihren Abtransport. Oliver Weinhold zeigt noch einmal die Modellnummer des Objektes im Ausstellungsverzeichnis.
Nach sechs Jahrzehnten verlässt eines der legendärsten und größten Schaustücke die Miniaturwelt des Klein-Erzgebirges in Oederan. Gibt es Ersatz für das Modell vom Wahrzeichen des Erzgebirges?
Christof Heyden
22.07.2025
3 min.
Vom Apotheker in Syrien zum Ladeninhaber in Mittweida
Hassan Alhasoon (50) bietet in seinem Laden in der Weberstraße auch frisches Obst an.
Hassan Alhasoon floh wegen des Kriegs aus Syrien. Weil die Ausbildung des Apothekers hierzulande nicht anerkannt wird, hat er sich selbstständig gemacht – mit einem Lebensmittelladen in Mittweida.
Manuel Niemann
07:38 Uhr
1 min.
Vor Alaska-Gipfel: Starmer trifft Selenskyj in London
Die europäischen Verbündeten demonstrieren Solidarität mit der Ukraine und ihrem Staatschef Selenskyj. (Archivbild)
Bevor sich Trump und Putin in Alaska treffen, stellen sich die Europäer demonstrativ hinter die Ukraine und Präsident Selenskyj. Einen Tag nach seinem Besuch in Berlin wird er nun in London empfangen.
Mehr Artikel