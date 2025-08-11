Präzisionsteilehersteller MPT in Mittweida in Insolvenz: 87 Arbeitsplätze betroffen

Mittweida
Das Unternehmen MPT Präzisionsteile in Mittweida ist insolvent. Ein Verkauf soll die 87 Arbeitsplätze retten, sagt der Insolvenzverwalter, den das Gericht bestellt hat.
Das Amtsgericht Chemnitz hat die vorläufige Insolvenzverwaltung über die MPT Präzisionsteile GmbH in Mittweida angeordnet. Diese Entscheidung fiel am vergangenen Mittwoch. Betroffen sind 87 Arbeitsplätze.
