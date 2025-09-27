Promillefahrt endet in Mittweida an Straßenlaterne

Eine 38-jährige Frau überschätzte sich und setzte sich betrunken ans Steuer. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten.

Sie hatte zu viel getrunken und setzte sich dennoch hinters Steuer ihres Autos: Das ist einer 38-jährigen Frau am Freitagabend zum Verhängnis geworden. Die Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr den Tzschirnerplatz in Mittweida aus Richtung Zimmerstraße und wollte an der dortigen Ampel nach rechts abbiegen. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn...