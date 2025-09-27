Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Polizeibeamte griffen in Mittweida eine betrunkene Autofahrerin auf.
Polizeibeamte griffen in Mittweida eine betrunkene Autofahrerin auf. Bild: Marijan Murat/dpa
Polizeibeamte griffen in Mittweida eine betrunkene Autofahrerin auf.
Polizeibeamte griffen in Mittweida eine betrunkene Autofahrerin auf. Bild: Marijan Murat/dpa
Mittweida
Promillefahrt endet in Mittweida an Straßenlaterne
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine 38-jährige Frau überschätzte sich und setzte sich betrunken ans Steuer. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten.

Sie hatte zu viel getrunken und setzte sich dennoch hinters Steuer ihres Autos: Das ist einer 38-jährigen Frau am Freitagabend zum Verhängnis geworden. Die Fahrerin eines Ford Fiesta befuhr den Tzschirnerplatz in Mittweida aus Richtung Zimmerstraße und wollte an der dortigen Ampel nach rechts abbiegen. Dabei kam sie nach links von der Fahrbahn...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
19.09.2025
1 min.
Feuerwehren proben den Ernstfall: Großeinsatz in Mittweida am Hort
 2 Bilder
Rauchentwicklung im Hort Sonnenschein in Mittweida: 45 Einsatzkräfte sind am Donnerstagabend ausgerückt - zur Großübung.
Julia Czaja
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
28.09.2025
1 min.
Frankenberg: Radfahrer kracht besoffen gegen Autos
Polizisten hatten es in Frankenberg mit einem betrunkenen Radfahrer zu tun.
Ein schwankender Fahrradfahrer und zwei demolierte Autos: Ein betrunkener Radfahrer hinterlässt Spuren in Frankenberg.
Alexander Christoph
Mehr Artikel