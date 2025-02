Prunkvolle Ballnacht in Hainichen: Der Walzerkönig zieht in den „Goldenen Löwen“ ein

Der Festsaal in Hainichen wird wieder das, was er mal war: Ein Tanz- und Ballsaal. Im März lädt der Miskus zu einer rauschenden Ballnacht mit Buffet ein und feiert Johann Strauß. Einen Dresscode gibt es auch.

Was macht der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) eigentlich im Winter? Er zaubert - und zwar Veranstaltungen. Das auch schon seit einigen Jahren mit der Reihe „Winterzauber“. Bisher gab es dabei vor allem Kleinkunst in verschiedenen Orten, was auch in diesem Jahr in Frankenberg mit dem Theaterstück „Der kleine Prinz“ (am 21. März im...