Radfahrer verunglückt in Waldheim tödlich

Der 46-Jährige war mit einem Elektrofahrrad gestürzt und ist noch an der Unfallstelle verstorben. Nun ermittelt die Polizei zur Unfallursache.

Noch an der Unfallstelle in der Stadt Waldheim ist ein 46-jähriger Radfahrer seinen Verletzungen erlegen. Der Mann war mit einem Pedelec (Elektrofahrrad) am Donnerstagnachmittag auf der Bahnhofstraße bergab gefahren, als er an der Kreuzung Bahnhofstraße/Härtelstraße aus bisher unbekanntem Grund mit seinem Rad stürzte. Dabei geriet er auf die...