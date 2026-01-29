Radweg an der S 200 bei Mittweida? Plan steht, Finanzierung noch lange nicht

Mittweida
Drei neue Radwege entlang der S 200 zwischen Geringswalde und Mittweida sind genehmigt. Doch der Jubel bleibt verhalten. Ein gefährlicher Abschnitt bleibt unberührt von den Plänen.
Es klingt wie eine Erfolgsmeldung: Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat den Neubau von drei Radwegen entlang der Staatsstraße 200 genehmigt. Die Planfeststellungsbeschlüsse betreffen insgesamt rund sieben Kilometer zwischen Erlau, Mittweida und Geringswalde. Das Vorhaben soll Radfahrern künftig mehr Sicherheit bieten und das Radwegenetz im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.