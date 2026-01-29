MENÜ
Im November 2023 starb ein Radfahrer, der von einem Auto auf der S200 zwischen Ottendorf und Altmittweida angefahren wurde.
Im November 2023 starb ein Radfahrer, der von einem Auto auf der S200 zwischen Ottendorf und Altmittweida angefahren wurde. Bild: Harry Härtel/Archiv
Mittweida
Radweg an der S 200 bei Mittweida? Plan steht, Finanzierung noch lange nicht
Von Jan Leißner
Drei neue Radwege entlang der S 200 zwischen Geringswalde und Mittweida sind genehmigt. Doch der Jubel bleibt verhalten. Ein gefährlicher Abschnitt bleibt unberührt von den Plänen.

Es klingt wie eine Erfolgsmeldung: Die Landesdirektion Sachsen (LDS) hat den Neubau von drei Radwegen entlang der Staatsstraße 200 genehmigt. Die Planfeststellungsbeschlüsse betreffen insgesamt rund sieben Kilometer zwischen Erlau, Mittweida und Geringswalde. Das Vorhaben soll Radfahrern künftig mehr Sicherheit bieten und das Radwegenetz im...
