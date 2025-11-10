Rathaus, Stadtpark, Gellertplatz: Wo könnte Hainichen bald Geld ausgeben?

Die Stadt hat Sanierung und Umgestaltung im Blick, wird sich aber nicht alle Vorhaben leisten können. Oberbürgermeister Dieter Greysinger sagt, welche Projekte wahrscheinlich vorerst warten müssen.

Die Freilichtbühne im Hainichener Stadtpark ist neu gestaltet worden, das Areal der Gärtnerei erhielt ein neues Gewächshaus, und auch die Vogelvolieren wurden erneuert. Am Sportforum ist zu den vorhandenen Parkflächen vor der Turnhalle ein Parkplatz hinzugekommen. Und „Bequemlichkeitsstreifen“ machen den Weg durch die Stadt mit Rollator... Die Freilichtbühne im Hainichener Stadtpark ist neu gestaltet worden, das Areal der Gärtnerei erhielt ein neues Gewächshaus, und auch die Vogelvolieren wurden erneuert. Am Sportforum ist zu den vorhandenen Parkflächen vor der Turnhalle ein Parkplatz hinzugekommen. Und „Bequemlichkeitsstreifen“ machen den Weg durch die Stadt mit Rollator...