Auch für das Rathaus in Hainichen gibt es Pläne - doch ob sie in naher Zukunft umgesetzt werden, ist fraglich.
Auch für das Rathaus in Hainichen gibt es Pläne - doch ob sie in naher Zukunft umgesetzt werden, ist fraglich. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mittweida
Rathaus, Stadtpark, Gellertplatz: Wo könnte Hainichen bald Geld ausgeben?
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Die Stadt hat Sanierung und Umgestaltung im Blick, wird sich aber nicht alle Vorhaben leisten können. Oberbürgermeister Dieter Greysinger sagt, welche Projekte wahrscheinlich vorerst warten müssen.

Die Freilichtbühne im Hainichener Stadtpark ist neu gestaltet worden, das Areal der Gärtnerei erhielt ein neues Gewächshaus, und auch die Vogelvolieren wurden erneuert. Am Sportforum ist zu den vorhandenen Parkflächen vor der Turnhalle ein Parkplatz hinzugekommen. Und „Bequemlichkeitsstreifen“ machen den Weg durch die Stadt mit Rollator...
