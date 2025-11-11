Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Frankenberger Stadtchronist Andreas Klöden.
Der Frankenberger Stadtchronist Andreas Klöden. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Der Frankenberger Stadtchronist Andreas Klöden.
Der Frankenberger Stadtchronist Andreas Klöden. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Rattengift im Kaffee: Mordsmäßige Spannung in der Zeitwerkstadt Frankenberg
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Einen Kriminalfall aus dem 19. Jahrhundert rollt Stadtchronist Andreas Klöden am 14. November im Erlebnismuseum auf. Dabei spielt Rattengift eine zentrale Rolle.

Der Gasthof „Drei Rosen“ in Dittersbach ist längst abgerissen. Doch auch um das beliebte Lokal geht es am Freitag bei dem Vortrag in der Zeitwerkstadt. Bedeutung über die Stadtgrenzen hinaus erlangte das Kulturdenkmal, da am 29. September 1835 die Seltnerin, eine Giftmörderin, in unmittelbarer Nähe öffentlich hingerichtet wurde. Dies war...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
20.10.2025
2 min.
Frankenberg: Gabi Thieme liest aus ihrem Krimi über verschwundene Kinder
Gabi Thieme liest aus ihrem Buch „Auf dem Schulweg verschwunden“.
In ihrem neuen Buch widmet sich Gabi Thieme zwei bewegenden Kriminalfällen aus Sachsen, die in den 1990er- und 2000er-Jahren landesweit für Entsetzen sorgten.
Ingolf Rosendahl
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
13:47 Uhr
2 min.
Junge Generation fühlt sich schlecht auf KI vorbereitet
Selbsteinschätzung: Mehr als die Hälfte der Befragten findet, dass die eigenen KI-Fähigkeiten ausbaufähig oder schwach sind.
Die Gen Z geht mit ihren Kompetenzen hart ins Gericht: KI bietet Chancen, doch der Umgang mit dieser will gelernt sein. Bietet ein Arbeitgeber nichts an, könnte er ein Problem bekommen.
12.10.2025
5 min.
Frankenberg feiert historischen Probedruck: Zeitwerkstadt feilt schon am Programm für nächstes Jahr
 7 Bilder
Christa Frohburg und Camillo Fischer (in der Rolle von Carl Gottlob Roßberg) führten die historischen Druckerpresse vor.
Mit der Präsentation lokaler Wirtschaftsgeschichte erreicht das Erlebnismuseum mehr Gäste als in den Vorjahren. Für Themen rund um Barkas, Polylux und Co. werden auch neue Partner gesucht.
Jan Leißner
Mehr Artikel