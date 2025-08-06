Rechtsextremismus an Schulen: Bereits Grundschulen in Mittelsachsen melden Vorfälle

Hakenkreuzschmierereien oder ein Hitlergruß direkt im Klassenzimmer: Verfassungswidrige Parolen und rechtsextreme Symbole erschüttern den Schulalltag. Das Problem betrifft nicht nur die Oberstufe.

Eine verschluckte Füllerhülle, ein „Scherenvorfall" im Sportunterricht: Manches wirkt skurril oder bleibt die Ausnahme, was an „besonderen Vorkommnissen" von mittelsächsischen Schulen im vergangenen Schuljahr der Landesregierung gemeldet wurde.