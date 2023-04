Regenrückhaltebecken entstehen in Berbersdorf und Auerswalde

Bei der Verbandsversammlung in Frankenberg kündigte der ZWA den Bau von zwei Regenrückhaltebecken an. Entsprechende Förderanträge seien bestätigt. Das Vorhaben in Auerswalde schütze vor Überschwemmungen, so Ulrich Pötzsch, der Technische Geschäftsleiter des ZWA. Im Gewerbegebiet Berbersdorf entstehe das mit 20.000 Quadratmeter größte...