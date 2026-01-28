MENÜ
  • Mittelsachsen
  • Mittweida
  • Regionaler Bahnverkehr im Fokus: Elektrifizierung der Strecke Hainichen–Niederwiesa in Mittelsachsen geplant

Ein Citylink-Zug ist zwischen Hainichen und Chemnitz unterwegs.
Ein Citylink-Zug ist zwischen Hainichen und Chemnitz unterwegs. Bild: VMS/Pastierovic
Mittweida
Regionaler Bahnverkehr im Fokus: Elektrifizierung der Strecke Hainichen–Niederwiesa in Mittelsachsen geplant
Von Lutz Kirchner
In Frankenberg wurden Pläne zur Elektrifizierung der Strecke Hainichen–Niederwiesa vorgestellt. Die Bahnstrecke nach Chemnitz wird modernisiert. Welche Chancen bietet die Umstellung?

Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hat kürzlich in Frankenberg erstmals die Elektrifizierungspläne für die Bahnstrecke zwischen Hainichen und Niederwiesa vorgestellt. Die 17 Kilometer lange Strecke soll mit Fahrdraht ausgestattet werden, um den Betrieb moderner E-Citylink-Bahnen zu ermöglichen. Vertreter von Kommunen, Landkreis, Behörden...
15.01.2026
1 min.
Elektrifizierung der City-Bahn-Strecke Hainichen–Niederwiesa wird vorbereitet: Bis Chemnitz fahren vorübergehend nur Busse
Bis zum Bahnhof in Hainichen soll die Strecke der City-Bahn elektrifiziert werden.
Auf der Trasse der C15 ist die Elektrifizierung geplant. Deshalb wird jetzt Schienenersatzverkehr nötig.
Holk Dohle, Franziska Bernhardt-Muth
13.01.2026
3 min.
Mit der City-Bahn von Chemnitz nach Döbeln und Flöha? So steht es um die Pläne des Chemnitzer Modell
Die City-Bahn C15 in Hainichen im Dezember. Wegen Vermessungen müssen sich Fahrgäste bis 30. Januar zeitweilig auf Schienenersatzverkehr einstellen.
Bis Mittweida, Burgstädt und Hainichen fährt bereits die City-Bahn aus der Großstadt. Weitere Pläne liegen in der Schublade. Doch wann könnte es etwas damit werden?
Franziska Bernhardt-Muth
15:48 Uhr
2 min.
Nationalspielerin Hoffmann verlässt RB Leipzig
Leipzigs Giovanna Hoffmann wird RB Leipzig zum Saisonende verlassen. (Archivbild)
Die Fußballerinnen von RB Leipzig müssen personell einen hochkarätigen Abgang hinnehmen. Eine Nationalspielerin verlässt den Bundesligisten.
27.01.2026
4 min.
Oberbürgermeister statt Gemeinderat: Philipp Preißler zieht sich aus Großhartmannsdorf zurück
Philipp Preißler im August 2024 vor der ersten Sitzung des Gemeinderates Großhartmannsdorf in der aktuellen Legislaturperiode.
Mehr als elf Jahre arbeitete Philipp Preißler im Gemeinderat von Großhartmannsdorf mit. Jetzt hat er seinen Ausschluss selbst beantragt. Was bewegt ihn dazu? Und wer übernimmt seinen Sitz?
Cornelia Schönberg
15:50 Uhr
1 min.
Rätsel um beschädigtes Kirchenfenster in Kirchberg: Polizei ermittelt
Bick auf die St.-Margarethen-Kirche in Kirchberg.
Die Polizei untersucht einen Vorfall an der St.-Margarethen-Kirche. Ein Fenster wurde offenbar durch Schneebälle getroffen. Wer war beteiligt?
Lutz Kirchner
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
