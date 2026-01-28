Regionaler Bahnverkehr im Fokus: Elektrifizierung der Strecke Hainichen–Niederwiesa in Mittelsachsen geplant

Mittweida
In Frankenberg wurden Pläne zur Elektrifizierung der Strecke Hainichen–Niederwiesa vorgestellt. Die Bahnstrecke nach Chemnitz wird modernisiert. Welche Chancen bietet die Umstellung?
Der Verkehrsverbund Mittelsachsen (VMS) hat kürzlich in Frankenberg erstmals die Elektrifizierungspläne für die Bahnstrecke zwischen Hainichen und Niederwiesa vorgestellt. Die 17 Kilometer lange Strecke soll mit Fahrdraht ausgestattet werden, um den Betrieb moderner E-Citylink-Bahnen zu ermöglichen. Vertreter von Kommunen, Landkreis, Behörden...
