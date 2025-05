Rettung am Burgberg Kriebstein: Jetzt rückt wieder die „richtige“ Feuerwehr aus

Anfang Mai rückten drei Feuerwehren zur Burg Kriebstein aus, um zwei Männer am Steilhang zu retten. Die Wehr aus Kriebethal war nicht alarmiert worden. War für die Leitstelle der Burgberg noch eine Baustelle?

Es war ein spektakulärer Rettungseinsatz an der Burg Kriebstein, der danach die Behörden beschäftigt hat. Am 2. Mai wollten zwei Männer aus Leipzig von der Talsperre bis zur Burg laufen. Kurz vor dem Ziel mussten sie an einem Steilhang gerettet werden. Drei Feuerwehren rückten aus: Lauenhain, Tanneberg und Höfchen. Doch die Retter ganz in...