Roßwein: Schmuck und Bargeld aus Wohnung gestohlen

Die Einbrecher kamen, als die Mieter für ein paar Stunden nicht zu Hause waren.

Hoher Schaden ist Mietern einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Stadtbadstraße in Roßweiß entstanden. Darüber hat die Polizei am Sonntag informiert. Was war passiert? Während die Mieter am Freitagabend in der Zeit zwischen 18.45 und 23.30 Uhr nicht zu Hause waren, sind bisher unbekannte Täter in die Wohnung eingebrochen. Dabei...