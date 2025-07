Roßweiner Gerüstbauer feiern Preis im Karls-Erdbeerhof

Die Chefs wurden ausgezeichnet, die Belegschaft in den Freizeitpark eingeladen.

Roßwein.

Die Chefs der in Roßwein ansässigen Gerüstbaufirma Gemeinhardt Service sind am 27. Juni in Berlin mit einem Ludwig-Erhard-Preis in Silber in der Kategorie „Kleine Unternehmen“ ausgezeichnet worden. Das teilte eine von dem Unternehmen beauftragte PR-Firma am Sonntag mit. Die Preise eines in Hessen ansässigen Vereins werden nur an Firmen verliehen, die sich sowohl einem Jury-Prozess unterwerfen als auch laut Auslobungsunterlagen im Falle eines mittelständischen Unternehmens bereit sind, Bewerbungsgebühren in zumeist fünfstelliger Höhe zu zahlen. Die Belegschaft des Roßweiner Gerüstbauunternehmens samt Familien wurde zur Feier des Preises unlängst in Karls Erdbeerhof in Döbeln zu einer geselligen Runde eingeladen. (kru)