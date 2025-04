Rückzug vom Rückzug: Tedi setzt nun doch auf Filiale in Hainichen

Die Niedrigpreis-Kette will demnächst in die Marktterrassen in Hainichen einziehen. Die ersten Möbel wurden geliefert. Es gibt sogar einen Eröffnungstermin - aber auch Forderungen der Kreisbehörde.

Seit Wochenbeginn ist es nicht mehr zu übersehen. In den Marktterrassen in Hainichen tut sich etwas. Erst stand ein großer Sattelzug vor dem seit Jahren leerstehenden Neubau in Sichtweite des Rathauses. Dann wurden große Kisten in das Erdgeschoss gebracht. Der Aufdruck: Tedi-Filiale Hainichen, Markt 17. Mittlerweile stehen mehrere Ladenmöbel... Seit Wochenbeginn ist es nicht mehr zu übersehen. In den Marktterrassen in Hainichen tut sich etwas. Erst stand ein großer Sattelzug vor dem seit Jahren leerstehenden Neubau in Sichtweite des Rathauses. Dann wurden große Kisten in das Erdgeschoss gebracht. Der Aufdruck: Tedi-Filiale Hainichen, Markt 17. Mittlerweile stehen mehrere Ladenmöbel...