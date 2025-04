Rührende Gedenkveranstaltung für jüdische Frauen in Hainichen

Rund 120 Bürger haben der 500 jüdischen Zwangsarbeiterinnen gedacht, die vor 80 Jahren zu einem Todesmarsch gezwungen wurden. Die bewegende Veranstaltung erinnert an ein dunkles Kapitel.

Am Montagabend haben sich rund 120 Bürger – und damit deutlich mehr als von den Organisatoren erwartet – in Hainichen getroffen, um der 500 jüdischen Zwangsarbeiterinnen zu gedenken, die vor 80 Jahren von den Framo-Werken, dem späteren VEB Barkas, zu einem Todesmarsch in Vernichtungslager gezwungen wurden. Viele sahen nach dem Abtransport...