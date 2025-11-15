Sachbeschädigung, Körperverletzung, Waffenverstoß: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln

Mittweida
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden im Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Sachbeschädigung: Drei Angeklagte aus Mittweida und Geringswalde im Alter von 19, 17 imd 20 Jahren stehen wegen einer Sachbeschädigung am 24. Februar 2024 in Mittweida vor Gericht. Was war vorgefallen? „Am Samstagabend wurde die Polizei nach einem Anwohnerhinweis zu einem beschädigten Parteibüro in die Rochlitzer Straße gerufen“, teilte...
