Sachsenburger Dialog erinnert an ersten Lagerappell 1933

Der Sachsenburger Dialog erinnert am 31. Mai und am 1. Juni an den ersten Lagerappell 1933. Anlässlich des Jahrestages gibt es ein Gedenken.

